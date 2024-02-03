Иммунолог предупредил о вспышке ОРВИ и COVID-19 в середине февраля

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Вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом произойдет в середине февраля. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Скорее всего, даже суммарно заболевших будет поменьше, чем в прошлом сезоне, но это значительно выше, чем те уровни, которые мы видели в пандемию. Особо факторов, которые бы заметно изменили динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ, я не вижу", – цитирует его "Лента.ру".

По мнению специалиста, после роста заболеваемости ожидается заметный спад в конце апреля.

"Там снижение будет не до уровня ОРВИ и гриппа, там будут довольно значимые уровни", – указал врач.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса. Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые прививки от COVID-19 в России больше не нужны. При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида.

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