Мир может столкнуться с новой пандемией – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В будущем мир может столкнуться с новой пандемией, но ее не нужно будет бояться как чумы. Об этом ТАСС сообщила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, пандемия – цикличное явление. Однако нельзя предсказать, через какой временной промежуток она вновь появится. Эксперт объяснила, что раньше чума или холера переносились караваном или путешественником, а сейчас все люди постоянно путешествуют и находятся в движении. В связи с этим инфекция распространяется быстрее, особенно в общественных местах, где скопление людей, подчеркнула она.

Вуйнович указала, что меры гигиены, хороший эпидемнадзор, генетические исследования и другие инструменты сейчас важны. С их помощью, а в частности генетической структуры патогена, можно определить, заразились люди в одном месте или в разных, рассказала она и добавила, что с помощью современных методов мир рано узнает о наличии серьезного заболевания и успевает реагировать.

Специалист также вспомнила коронавирус, отметив, что эта пандемия многому научила людей, было видно, как она влияет на экономику и общество. С ее слов, наука показала, как в РФ и в других странах создавали лекарства, что позволяло бороться с вирусом. Она также указала, что может появиться и распространиться новая инфекция, однако фобии, как раньше, уже не будет.

"Да, надо быть осторожным, но не надо бояться. Просто надо опираться на свою систему здравоохранения, эпиднадзора, которая позволит среагировать быстро и защитить население", – сказала Вуйнович.

Продолжая тему COVID-19, она указала, что на данный момент свыше 30 мутаций вируса фиксируются у нового штамма, но защитить от тяжелого протекания болезни поможет вакцина. По ее словам, одна из разновидностей Омикрон-штамма коронавируса сейчас определяется как новая мутация, вызывающая тревогу и находящаяся под надзором. Но, считает спецпредставитель ВОЗ, она не вызывает более серьезные заболевания, однако внимательно отслеживается.

Она уточнила, что COVID-19 по-прежнему есть, как и его мутации. ВОЗ говорит об эффективности вакцин, которые находятся под ее надзором, сказала Вуйнович, отметив, что эти препараты защищают от тяжелого протекания болезни и смерти. Также специалист рассказала, что все вакцины от COVID-19 сейчас "не могут защитить от самой инфекции, как в случае с прививкой от кори, которая защищает полностью ребенка от инфекции и ее переноса".

Вуйнович напомнила рекомендацию ВОЗ, согласно которой особо уязвимым категориям населения нужно сделать ревакцинацию, учитывая информацию от производителя по поводу препарата.

Кроме того, она подчеркнула, что все меры профилактики остаются востребованными и эффективными, они помогут не только против коронавируса, но и других респираторных заболеваний. Вуйнович посоветовала надевать маску, соблюдать дистанцию в общественных местах, а также при возможности проветривать помещение и придерживаться правил гигиены.

"Если же у вас имеются симптомы заболевания, конечно, надо оставаться дома. Потому что неважно, передаете ли вы коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус или вирус гриппа, если кто-то его подхватит, этот человек может серьезно заболеть и даже умереть", – предупредила она.

В заключение она вновь затронула тему ревакцинации и сказала, что прежде всего надо прислушиваться к рекомендациям национальной системы здравоохранения, поскольку она держит связь с производителями вакцины и понимает, какие препараты действительно будут эффективны против вируса, подытожила спецпредставитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ за прошлую неделю, с 1 по 7 января, уменьшилась на 56,4%. Число госпитализаций за указанный период составило 3 086, что на 49% ниже, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций зафиксировали в четырех субъектах страны.

Вылечились от инфекции за минувшую неделю 40 958 человек, что на 54,2% меньше, чем семью днями ранее. Умерли от COVID-19 123 человека.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19