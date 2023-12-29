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29 декабря, 15:59

Общество

В РФ продлили порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19 до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года", – сообщается в документе.

Уточняется, что приказ вступит в силу с 31 декабря 2023 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ снизилось число регистрируемых случаев COVID-19. Она отметила, что среди общего числа вирусов доля коронавируса достигает порядка 30% случаев.

До этого сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась на 18,7% за прошедшую неделю. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 52,8.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился

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Сюжет: Коронавирус
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