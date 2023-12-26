Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю на 18,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в РФ уменьшилась на 18,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Оперштаба.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране", – уточнили в штабе.

В больницу положили 7 796 человек – на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 30 регионах, в том числе в 12 субъектах более чем в среднем по России.

Вылечились 98 252 человека – на 6,2% меньше, чем на предшествующей неделе. Скончались от коронавируса 186 пациентов.

Ранее Депздрав Москвы сообщил, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону и не превышает аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет.

До этого в Санкт-Петербурге объявили о необходимости соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий с 20 декабря. Как объяснили в Роспотребнадзоре, данное решение было принято для исключения риска заражения горожан.



Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился