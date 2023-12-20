В Роспотребнадзоре объяснили введение масочного режима на мероприятиях в Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Масочный режим при проведении массовых мероприятий ввели в Санкт-Петербурге для исключения риска заражения горожан. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по городу Елизавету Скорынину.

Как она отметила, в настоящее время соблюдение режима усиливают в местах скопления больных людей. К ним относятся поликлиники, больницы и массовые мероприятия.

Скорынина уточнила, что масочный режим является обязательным для сотрудников организаций, а для посетителей он носит рекомендательный характер. По словам представителя ведомства, полноценный масочный режим может объявить только губернатор.

О необходимости соблюдать масочный режим в Петербурге при проведении массовых мероприятий объявили 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

При этом ранее в Роспотребнадзоре говорили, что не планируют вводить в стране обязательный масочный режим и другие ограничения в период новогодних выходных. Однако в ведомстве призвали не забывать о правилах личной профилактики.

В свою очередь, глава ведомства Анна Попова рекомендовала россиянам из-за распространения гриппа и ОРВИ носить маски в общественных местах.

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