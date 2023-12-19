Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 11,5% за неделю

Фото: depositphotos/2s

С 11 по 17 декабря в России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на 11,5%. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,5%", – говорится в сообщении.

Число госпитализированных за указанный период составило 8 701 человек, что на 7,9% меньше, чем неделей ранее. Рост случаев госпитализаций произошел в 34 субъектах страны.

Вылечились от коронавируса за минувшую неделю 104 752 человека, что на 7,6% больше, чем семью днями ранее. Умерли от COVID-19 164 жителя России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рекомендовала россиянам носить маски в местах больших скоплений людей. Более того, она посоветовала следить за чистой рук и при обнаружении симптомов респираторных инфекций обращаться к врачам.

При этом ограничительные меры в связи с COVID-19 в России вводить не планируют, уточнила Попова. Она объяснила это наличием широкой базы знаний об инфекции и определенных средств профилактики и лечения.



Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился