Попова сообщила об отсутствии летальных случаев гриппа в РФ

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Летальных случаев гриппа в РФ нет. Это стало результатом прививочной кампании, заявила в беседе с радио КП глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако она призвала граждан не отказываться от масок, если того потребует эпидемическая обстановка. По словам Поповой, маски могут ограничивать распространение вирусов.

Кроме того, глава ведомства посоветовала не выходить на работу при плохом самочувствии и недомогании.

Ранее пресс-служба столичного Депздрава сообщила, что очередь из машин скорой помощи у инфекционных больниц Москвы – штатная ситуация, проблем с приемом пациентов нет. В ведомстве уточнили, в Москве достаточно коек для приема и размещения пациентов с инфекционными заболеваниями. Ситуация находится на постоянном контроле.

Также в Депздраве сообщили, что выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в городе ожидается в течение 1–2 недель. Кроме того, сейчас замедлился рост заражения ОРВИ и коронавирусом, показатели за прошлую неделю не превышают прошлогодние данные, указали в ведомстве.

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