Депздрав назвал штатной ситуацию с очередями из скорых у столичных больниц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очередь из машин скорой помощи у инфекционных больниц Москвы – штатная ситуация, проблем с приемом пациентов нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что в новом комплексе инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 есть 12 боксов, само медучреждение рассчитано на тысячу коек. Пока в здании идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. И в это время к каждому боксу может подъехать следующая машина скорой помощи с пациентом. Так, нахождение на территории больницы одновременно до 24 машин – стандартная практика в часы пиковой нагрузки, это не является очередью или внештатной ситуацией, объяснили в ведомстве.

Также в пресс-службе заявили, что в ИКБ № 2 для приема пациентов работают 11 боксов. А ситуация, когда на территории медучреждения находились около 23 машин скорой помощи, была решена в течение 30 минут, добавили в Депздраве.

В ведомстве уточнили, в Москве достаточно коек для приема и размещения пациентов с инфекционными заболеваниями. Ситуация находится на постоянном контроле, резюмировали там.

Ранее в Депздраве сообщили, что выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в городе ожидается в течение 1–2 недель. Кроме того, сейчас замедлился рост заражения ОРВИ и коронавирусом, показатели за прошлую неделю не превышают прошлогодние данные, указали в ведомстве.

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