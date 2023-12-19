Роспотребнадзор не планирует возвращать маски и ограничения в новогодние выходные

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Роспотребнадзор не планирует введение в стране обязательного масочного режима и других ограничений в период новогодних выходных. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", – указано в сообщении.

Ранее Попова рекомендовала россиянам из-за распространения гриппа и ОРВИ носить маски в общественных местах. По ее словам, количество людей в масках в метро выросло, но многие болеющие до сих пор пренебрегают этим правилом.

Она посоветовала при первых признаках заболевания оставаться дома и не заражать окружающих. Кроме того, глава ведомства сказала, что в столице ситуация по заболеваемости стабилизируется, а люди все чаще стали проявлять ответственность и вовремя обращаться к врачам.

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с использованием масок в общественных местах