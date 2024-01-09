Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 56,4%

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошлую неделю, с 1 по 7 января, уменьшилась на 56,4%. Об этом сообщается на сайте Оперштаба.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%. Во всех субъектах РФ отмечается снижение заболеваемости", – уточнили в штабе.

Число госпитализаций за указанный период составило 3 086, что на 49% ниже, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций зафиксировали в четырех субъектах страны.

Вылечились от коронавируса за минувшую неделю 40 958 человек, что на 54,2% меньше, чем семью днями ранее. Умерли от COVID-19 123 человека.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал всем надеть маски и делать прививку от коронавируса из-за роста числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах. Гебрейесус призвал людей делать тесты на COVID-19, а также обращаться за медицинской помощью, если потребуется.

До этого инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова рассказала, что предпосылок для новой пандемии в 2024 году на данный момент нет. По ее словам, COVID-19 стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции. Он протекает легче и почти неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания.

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