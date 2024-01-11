Иммунолог развеял миф о возможности заразиться сразу тремя вирусами

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Заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя, заявил иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса.

"Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса", – объяснил он.

По словам врача, первый вирус в организме сразу вызывает ответную реакцию иммунной системы, которая препятствует дальнейшему заражению.

Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки. Особенно это касается тех, у кого есть хронические недуги.

Здоровым людям тоже необходимо помнить о мерах профилактики, добавил иммунолог. Им также рекомендуется закаляться с помощью контрастного душа, заключил специалист.

В течение трех прошедших недель в Москве зафиксировали снижение интенсивности заболевания гриппом и ОРВИ.

Число заболеваний, выявленных в первую неделю января 2024 года, оказалось ниже на 63,6% по сравнению с предыдущей неделей. Например, снижение заболеваемости у взрослых достигло отметки 62,2%, среди детей до двух лет – на 46,3%, от трех до шести – на 63,2%, а от семи до 14 – на 75,3%.



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