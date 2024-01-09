Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снижается 3 недели подряд – Роспотребнадзор

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В Москве в течение трех прошедших недель зафиксировано снижение интенсивности заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Число заболеваний, зафиксированных в первую неделю января 2024 года, оказалось ниже на 63,6% по сравнению с предыдущей неделей. Например, снижение заболеваемости у взрослых достигло отметки 62,2%, среди детей до двух лет – на 46,3%, от трех до шести – на 63,2%, а от семи до 14 – на 75,3%.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, в ведомстве рекомендовали гражданам чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания. Кроме того, Роспотребнадзор призвал не заниматься самолечением, а при появлении симптомов болезни обращаться к врачу.

"Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой", – заключили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что по итогам первой недели января в России зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Общее число зарегистрированных случаев заболеваний составило 527 тысяч.

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