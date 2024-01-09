09 января, 16:07Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в РФ на 51,4% по итогам первой недели января
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
По итогам первой недели января в России зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
"На 1-й неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года", – говорится в сообщении.
Общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 527 тысяч.
Ранее профессор Петр Чумаков спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Рост заболеваемости в настоящее время, по его словам, связан с погодными условиями и ослаблением коллективного иммунитета. Он предположил, что весна в России начнется без эпидемий.
Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ
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