Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в РФ на 51,4% по итогам первой недели января

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По итогам первой недели января в России зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"На 1-й неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года", – говорится в сообщении.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания составило 527 тысяч.

Ранее профессор Петр Чумаков спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Рост заболеваемости в настоящее время, по его словам, связан с погодными условиями и ослаблением коллективного иммунитета. Он предположил, что весна в России начнется без эпидемий.



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