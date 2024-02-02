Врач развеял миф об авитаминозе и его влиянии на заболеваемость ОРВИ

Фото: depositphotos/dmitrytph

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио КП развеял миф об авитаминозе и его влиянии на заболеваемость ОРВИ. Он также удивился заявлениям о том, что рост заражения инфекцией произошел в некоторых регионах РФ из-за авитаминоза.

Ранее сообщалось, что в Тюмени, Тобольске и других регионах школьников начали отправлять на удаленные занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ. Это, в свою очередь, связывали с авитаминозом у детей.

"Осенне-зимний период – это подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. Подъем заболеваемости сейчас закономерный", – подчеркнул он.

Как отметил специалист, в Тюменской области невозможно влияние авитаминоза на подъем заболеваемости ОРВИ, поскольку такого состояния не существует. По словам врача, для появления авитаминоза необходимо проживать на крайнем Севере и сидеть на жесткой диете.

"Снижение потребления некоторых витаминов может наблюдаться в зимний период. Также бывает дефицит железа, цинка, что предрасполагает к респираторным инфекциям и их тяжелому лечению, но это не авитаминоз", – объяснил он.

Викулов уточнил, что бесконтрольный прием большого числа витаминных добавок может оказать негативное воздействие на организм. Они должны назначаться врачом в профилактических целях.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что заразиться одновременно коронавирусом, гриппом и ОРВИ нельзя. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в России активно распространяются сразу три вируса. Что касается эпидемиологической обстановки в стране, Жемчугов считает, что она характерна для зимнего сезона. При этом врач призвал граждан своевременно делать прививки.

"Доктор 24": врач объяснил, чем отличается грипп от ОРВИ