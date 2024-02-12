Вирусолог рассказал об опасности аляскинской оспы

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, опасен ли новый вирус аляскапокс (аляскинская оспа), от которого недавно умер первый человек в мире на полуострове Кенай в США. Об этом он сообщил Пятому каналу.

По его словам, переносчиком этой инфекции могла стать бездомная кошка, которую, как пишут иностранные СМИ, кормил мужчина. Этот вирус действительно передается от зверей человеку, поэтому специалист посоветовал не играть с безнадзорными животными.

Кроме того, эксперт указал на то, что мужчина уже был стар и имел хронические заболевания. Несмотря на выявленную у него аляскинскую оспу, причиной смерти могла стать другая патология.

Также Альтштейн заявил, что этот вирус протекает в легкой форме и проходит бесследно. Он уточнил, что аляскапокс относится к ортопоксвирусам, с которыми человек уже сталкивается давно.

"Туда относится вирус натуральной оспы, вирус осповакцины, вирус коровьей оспы, вирус оспы обезьян, с которым были в последнее время проблемы", – объяснил вирусолог.

По его словам, обезопасить себя от этой инфекции можно с помощью вакцинации. При этом он считает, что, несмотря на недостаточное количество информации о вирусе, серьезных рисков в нем нет.

"Это лишь единичные случаи за много лет. Ясно, что он не очень заразен для окружающих людей, потому что эти люди заболели, они были в контакте с другими, но никто не заразился от них", – добавил Альтштейн.

Также он подчеркнул, что исследования аляскинской оспы продолжаются, поэтому через некоторое время о нем станет известно больше. Более того, эксперт предупредил россиян, что до нашей страны вирусу будет сложно добраться, так как он не очень заразен.

"Утверждать, что этот вирус не может перекочевать в Россию, нельзя, но и ожидать эпидемии преждевременно. Никакой угрозы человеку этот вирус, скорее всего, не представляет", – заключил специалист.

Ранее появилась информация, что исследователи нашли в вечной мерзлоте Арктики "зомби-вирусы". По их сведениям, из-за потепления климата древние вирусы могут выйти на свободу и вызвать серьезную вспышку заболеваний. Как уточнил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, в настоящее время ученые изучают заболевания в южных регионах.



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