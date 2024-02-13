Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 6,2% за неделю

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Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю в России выросла на 6,2%, число госпитализаций – на 4,1%. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что рост числа госпитализаций произошел в 43 российских субъектах, заболеваемости – в 47 регионах. За неделю выздоровели 24 650 человек, что на 1,6% больше показателя неделей ранее. Умерли от коронавируса 106 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом произойдет в середине февраля. По мнению специалиста, после роста заболеваемости ожидается заметный спад в конце апреля.

Между тем Минздрав РФ включил рекомендацию о необходимости ревакцинироваться от коронавируса спустя год после последней прививки, внеся изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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