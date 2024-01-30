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30 января, 19:30

Общество

Минздрав РФ внес ревакцинацию от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям

Фото: depositphotos/ffikretow

Министерство здравоохранения РФ включило рекомендацию о необходимости ревакцинироваться от коронавируса спустя год после последней прививки, внеся изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По информации документа, который опубликован на портале правовой информации и подписан главой ведомства Михаилом Мурашко, документ вступит в законную силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые прививки от COVID-19 в России больше не нужны. При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация.

По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида. Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что осенью в РФ наблюдался подъем заболеваемости, который ушел по классике сезонного заболевания.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом

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Сюжет: Коронавирус
общество
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