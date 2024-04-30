Отек Квинке возник у певца Майданова в Москве после принятия лекарств от пневмонии

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Певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии в столице. У него возникла аллергическая реакция после принятия препаратов от пневмонии, заявил ТАСС директор музыканта Захар Майданов.

По его словам, сейчас певец чувствует себя нормально. Майданов на ногах переносит пневмонию, был у врача, сказал директор артиста. Он добавил, что после принятия лекарств у певца появилась аллергия, возник отек Квинке.

В данный момент Майданова осматривают врачи, решается вопрос госпитализации, отметил Захар Майданов и напомнил, что композитор является председателем конкурса "Я горжусь", который проводит префектура ЦАО.

"Как раз перед конкурсом это произошло, сейчас (артисту. – Прим. ред.) уже лучше", – заключил директор музыканта.

Ранее сообщалось, что народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали из-за жалоб на сердце. В свою очередь, гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачеву провели операцию, которая шла больше трех часов. Запашный уточнил, что у Куклачева случился обширный инфаркт.

Спустя время артист вышел на связь и сообщил, что в ходе операции на сердце врачи поставили пять стентов.