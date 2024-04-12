Народного артиста РСФСР Куклачева госпитализировали из-за жалоб на сердце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев почувствовал себя плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

"Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо", – отметил он.

По словам сына артиста, в конце первого отделения Куклачеву оказали медпомощь, сейчас он находится в больнице.

"Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения СМИ об инсульте. По его словам, у него все замечательно. СМИ писали, что 47-летнего Куличкова госпитализировали в Московской области якобы из-за инсульта. Также отмечалось, что 23 марта журналист вызывал скорую помощь, но, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался, а на следующий день ему стало хуже.

В феврале актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Она рассказывала, что дышит тяжело. Однако при этом она выразила уверенность в том, что ее "подлечат".

