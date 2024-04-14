Куклачев: во время операции на сердце поставили пять стентов

Фото: Агентство "Москва"

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь после обширного инфаркта. Он рассказал, что во время операции на сердце врачи поставили пять стентов.

Как отметил артист, он был в сознании. В частности, Куклачев подчеркнул, что в "Вегас Сити Холле", где проходило его юбилейное шоу, присутствовала скорая помощь.

"Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное – я нужен еще России, и Господь мне дает пожить", – цитирует его ТАСС.

12 апреля сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

Позже гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачев находится в тяжелом, однако стабильном состоянии. Ночью была проведена операция, которая шла больше 3 часов. Запашный уточнил, что у Куклачева обширный инфаркт.

По словам пресс-секретаря Театра кошек Ольги Кардокене, Куклачеву делают кислородную поддержку. Также она рассказывала, что врачи планировали перевести артиста из реанимации в обычную палату 14 апреля при условии его стабильного состояния.

