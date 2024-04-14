Представитель Кардокене: Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, ему делают кислородную поддержку. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.

"По переводу из реанимации завтра (15 апреля. – Прим. ред.) решат", – добавила она.

Ранее она рассказывала, что врачи планировали перевести Куклачева из реанимации в обычную палату 14 апреля при условии его стабильного состояния.

Также сын артиста Дмитрий Куклачев отметил, что отец чувствует себя лучше и уже дает рекомендации по проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле".

В пятницу, 12 апреля, Куклачев-младший сообщил, что его отец почувствовал себя плохо, артиста госпитализировали из-за жалоб на сердце.

Спустя время генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что ночью Куклачеву провели операцию, которая длилась более трех часов. Он прокомментировал, что у артиста случился обширный инфаркт.