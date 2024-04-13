Представитель Кардокене: Куклачева планируют перевести в обычную палату 14 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату 14 апреля при стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кардокене.

"То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату", – подчеркнула она.

Вместе с тем сын артиста худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал, что его отец чувствует себя лучше и уже дает рекомендации по проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле".

"Я ему сказал: Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо", – подчеркнул Кулачев-младший.

По его словам, качество спектакля останется прежним.

12 апреля сын Куклачева сообщил, что артист почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

Позже гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачев находится в тяжелом, однако стабильном состоянии. Ночью была проведена операция, которая шла больше 3 часов. Запашный уточнил, что у Куклачева обширный инфаркт.

