Лавров заявил, что РФ готова биться с Западом на поле боя

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Москва готова к тому, что западные страны хотят решить украинский конфликт на поле боя. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров в ходе консультаций в Совфеде по его переназначению на пост министра иностранных дел.

"Это их право, если хотят на поле боя – будет на поле боя", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, планируемая конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, но на которую не пригласили РФ, приведет лишь к составлению ультиматума Москве. Лавров сравнил это мероприятие с выговором для "двоечника", которому объявили приговор на "педсовете".

Ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника. Позднее в Минобороны РФ указали, что за 12 мая российская армия освободила еще 4 населенных пункта в Харьковской области.