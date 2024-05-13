Россиянин создал диван из "Лады Приоры"

Фото: avito.ru

Россиянин сделал диван из машины "Лада Приора". Он решил выставить его на продажу. Соответствующее уведомление появилось на одном интернет-сервисе объявлений.

На прикрепленных к публикации фотографиях представлен диван, созданный из кузова машины изумрудно-зеленого цвета. Автор изделия сохранил на нем фары автомобиля.

В объявлении также уточняется, что диван имеет подлокотники и раскладной механизм. Кроме того, россиянин отметил, что обивка была изготовлена из искусственной кожи.

"Ручная работа, выдерживает большой вес. Сделано крепко", – говорится в описании товара.

Автор объявления также указал, что забрать диван можно в Казани.

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты смогут тонировать передние боковые стекла своих машин. В Госдуму был внесен законопроект об отмене штрафов за подобные действия. При этом нарушением не будет признаваться только такая тонировка, при которой светопропускная способность сохранит не менее 50% от установленного техрегламентом уровня.