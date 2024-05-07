Эксперт Погуляев: грыжа на шине может привести к опрокидыванию машины на ходу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одним из наиболее опасных повреждений шины можно считать деформацию ее боковины. Это связано с тем, что она несет риск опрокидывания автомобиля на большой скорости. Об этом рассказал руководитель автосервиса Николай Погуляев, пишет "Газета.ру".

Он отметил, что данную проблему в простонародье часто называют грыжей шины.

"Чаще всего проблема случается из-за наезда на какое-то препятствие. В данном случае каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Главная опасность грыжи – шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить", – рассказал эксперт.

По словам Погуляева, продолжать передвигаться на автомобиле, одна из шин которого имеет грыжу, опасно для жизни. Так, в случае разрыва подобной покрышки на большой скорости велик риск серьезного ДТП. Он подчеркнул, что это может привести к опрокидыванию машины.

В случае обнаружения какой-либо деформации на шине авто специалист рекомендовал в кратчайшие сроки обратиться в сервис. Механики смогут быстро исправить подобные повреждения, отметил он.

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты могут получить возможность безнаказанно тонировать передние боковые стекла своих машин. В Госдуму был внесен законопроект об отмене штрафов за это. Уточняется, что нарушением не будет считаться такая тонировка, при которой светопропускная способность сохранит не менее 50% от установленного техрегламентом уровня.