МВД предложило изменить процедуру техосмотра транспортных средств в РФ

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В МВД РФ предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативно правовых актов.

Документ дополнен пунктами 6–11 о трех фактах внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты "Тахограф или контрольное устройство". Транспорт предложили оснастить тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.

При формировании диагностической карты в ведомстве предложили вносить данные о марке, модели и серийном номере аппарата, который расположен в транспорте в момент проведения техосмотра.

До этого Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки. В перечень войдут войдут маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт и другие средства. Приказ может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года.

