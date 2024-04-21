21 апреля, 10:10Транспорт
МВД предложило изменить процедуру техосмотра транспортных средств в РФ
Фото: Москва 24
В МВД РФ предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативно правовых актов.
Документ дополнен пунктами 6–11 о трех фактах внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты "Тахограф или контрольное устройство". Транспорт предложили оснастить тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.
При формировании диагностической карты в ведомстве предложили вносить данные о марке, модели и серийном номере аппарата, который расположен в транспорте в момент проведения техосмотра.
До этого Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки. В перечень войдут войдут маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт и другие средства. Приказ может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года.
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