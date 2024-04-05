В Роскачестве дали советы при блокировке автомобиля другой машиной

Фото: Москва 24//Александр Авилов

Вызвать эвакуатор для автомобиля, который был брошен, припаркован неправильно или блокирует другие авто, могут только уполномоченные должностные лица. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

"Вызвать эвакуатор можно лишь в том случае, если нарушение действительно есть. И сделать это могут лишь <...> после составления соответствующего протокола", – цитирует RT.

По словам специалистов, основанием для эвакуации служит несоблюдение правил дорожного движения, в частности – правил парковки. В пресс-службе привели в пример оставление машины во втором ряду на обочине, в запрещенном дорожными знаками или разметкой месте, а также на тротуаре, остановке общественного транспорта и пешеходном переходе.

"Должностное лицо оформит необходимые документы и сообщит специализированной организации о необходимости эвакуации автомобиля. Машина нарушителя будет отвезена на специальную парковку (штрафстоянку), откуда ее придется отдельно забирать, заплатить за время, которое она там простоит, а также штраф", – объяснили там.

Однако если машина не нарушила правил, но мешает выехать другим автомобилистам, то в случае отсутствия связи с владельцем можно позвонить в ГИБДД и описать ситуацию им. Если заблокировавшего выезд не найдут, а авто действительно мешает другим, то инспектор имеет право составить протокол и вызвать эвакуатор, уточнили в Роскачестве.

Однако если машину просто бросили во дворе, то в такой ситуации вызвать эвакуатор будет нельзя. Даже если авто не на ходу, оно все равно является чьей-то собственностью, а поэтому отвечает за нее только владелец. Жителям двора в такой ситуации стоит пожаловаться в местную управляющую компанию или администрацию.

Если она будет иметь признаки бесхозного имущества, то специалисты попытаются найти владельца. Если обладатель машины найдется, то ему нужно будет за 2 недели привести ее в порядок либо увезти в другое место. Однако если за 3 месяца за транспортом никто не придет, то через суд авто признают подлежащим утилизации.

"Общее правило такое: какой бы ни была ситуация, действовать нужно через официальные власти, если вы не хотите потом отвечать за неправомерные действия", – заключили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что с января по середину ноября 2023 года эвакуаторы бесплатно переместили свыше 2 000 автомобилей по заявкам экстренных служб. К таким случаям, по словам заммэра Максима Ликсутова, относятся последствия аварий, ДТП и других чрезвычайных ситуаций.