Депутат Хинштейн заявил, что флаг РФ станет обязательным на номерах авто

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Изображение флага России на государственных регистрационных знаках (ГРЗ) автотранспорта может стать обязательным уже до конца 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Такие регистрационные знаки (без триколора. – Прим. ред.) совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД. Причем цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков", – добавил парламентарий.

Он рассказал, что один из его подписчиков обратился к нему с просьбой установить обязательное требование о наличии триколора на ГРЗ. Затем депутат направил запрос в управление по безопасности дорожного движения МВД РФ, где ему сообщили, что необходимые изменения в ГОСТ могут внести уже до конца текущего года.



"Мне, в свою очередь, отрадно, что такие патриотические инициативы поступают от наших граждан, которые любят свою страну и гордятся своей принадлежностью к ней", – заключил представитель ГД.

Ранее в Росстандарте рассказали, что параллельный импорт стал одной из причин изменений в ГОСТ, которые позволяют устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Такие изменения вступили в силу в октябре прошлого года. С 2020 года такие номерные знаки можно было устанавливать лишь на штатные заводские крепления на задней части машины. Поэтому владельцы японских, американских и некоторых советских машин использовали два комплекта ГРЗ.