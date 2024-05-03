Депутат Лантратова предложила легализовать продажи красивых автономеров в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

В России предложили легализовать продажи красивых автономеров, чтобы избавиться от черного рынка и пополнить бюджет. С такой инициативой выступила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарий уже обратилась с предложением к заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко. Лантратова обратила внимание, что после начала спецоперации РФ на Украине произошел колоссальный рост цен на номера с буквами СВО. Так, сейчас их стоимость может колебаться от 150 тысяч до 5 миллионов рублей, уточнила депутат.

"В Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти 25 миллионов. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 миллиона", – подчеркнула она.

При этом количество официально зарегистрированных автомобилей равнялось 53,8 миллиона, добавила Лантратова.

В Госдуме считают, что после начала проведения аукционов в РФ только за первый год доходы бюджета могут составить около 35 миллиардов рублей.

Парламентарий напомнила, что ранее кабмин уже выступал с предложением проводить аукционы по продаже номеров. Тогда в проекте говорилось о возможности покупки таких номеров через "Госуслуги".

В свою очередь, в МВД призвали сделать обязательным флаг РФ на номерах автомобилей. Изменения планируют внести путем поправок к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств".

Сейчас изображение триколора на номерах не является обязательным. Изготовление таких номеров можно заказать в частных компаниях. Это обычно обходится дороже на 300–500 рублей.

