"Коммерсант": в МВД предложили сделать обязательным флаг РФ на номерах авто

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД предложил сделать обязательным размещение изображения с флагом России на автомобильных номерах. Об этом сообщает "Коммерсант".

Изменения планируют внести путем поправок к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Ранее с таким предложением в МВД обратился глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Сейчас изображение триколора на номерах не является обязательным. Изготовление таких номеров можно заказать в частных компаниях. Это обычно обходится дороже на 300–500 рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что номера без флага часто выбирают люди, выезжающие на автомобилях за рубеж, поскольку боятся столкнуться там с вандалами.

Информации о том, будут ли штрафовать за отсутствие триколора на номерах, пока нет. Хинштейн сообщал, что норма не будет иметь обратной силы.

Ранее стало известно, что в Московской области появятся два новых кода для автомобильных номеров – 250 и 550. Их будут выдавать после того, как закончатся номера с кодом 790. Помимо кода 790, в Московской области сейчас используются 50, 90, 150, 190 и 750.

