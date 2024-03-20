В МВД разъяснили, что грозит водителям за езду без номеров и постановки авто на учет

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За езду без номеров и непостановку автомобиля на учет в срок водителю грозит административная ответственность, сообщается на официальном сайте МВД России.

По данным министерства, если новую машину купили в автосалоне или ввезли на территорию РФ и она раньше не состояла на учете, то гражданину разрешается ездить без номеров и без постановки на учет в течение 10 дней со дня приобретения транспортного средства. Если 10 дней прошло, а водитель не выполнил свои обязанности по регистрации автомобиля, то его могут привлечь по части 1 (или части 1.1) статьи 12.1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке"). Санкции этих статей предусматривают штраф от 500 до 800 рублей или 5 тысяч рублей, или лишение прав на срок до трех месяцев за повторное нарушение, указано в материале.

В МВД добавили, что если владелец авто не зарегистрировал машину и с момента покупки прошло больше 10 дней, то он может быть привлечен по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ ("Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок"), за что может грозить штраф от одной до двух тысяч рублей.

В ведомстве привели пример ситуации, когда состоящий уже на госучете автомобиль куплен новым собственником по договору купли-продажи. Тогда у нового владельца есть 10 дней для того, чтобы перерегистрировать автомобиль, получить номера и СТС. По истечении указанного срока человек привлекается по части 1 или 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ, а владелец – по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ, уточнили там.

Более того, могут возникнуть ситуации, когда новый собственник купил авто по договору купли-продажи, а его прежний владелец по истечении 10 дней с момента продажи прекратил госрегистрацию транспортного средства. Тогда находящееся в розыске СТС и регистрационные знаки изымаются, а водитель привлекается к административной ответственности, объяснили в МВД.

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