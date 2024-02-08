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08 февраля, 11:13

Транспорт

Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Московской области появятся два новых кода для автомобильных номеров – 250 и 550. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

С 2020 года в Подмосковье выдают номера с кодом 790.

"По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также в ближайшее время планируется выдача серии 550", – уточнили в ведомстве.

Изменения в ведомстве объяснили тем, что в Подмосковье зарегистрированы более 3,5 миллиона автомобилей. Ежегодно там проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационные данные машин.

Помимо кода 790, в Московской области сейчас используются 50, 90, 150, 190 и 750.

Ранее в МВД РФ предложили лишать водительских прав за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Лишать прав за использование устройств в ведомстве предложили на срок от одного до полутора лет с конфискацией приборов.

В ГД предложили изменить правила регистрации автомобилей

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