08 февраля, 11:13Транспорт
Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Московской области появятся два новых кода для автомобильных номеров – 250 и 550. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.
С 2020 года в Подмосковье выдают номера с кодом 790.
"По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также в ближайшее время планируется выдача серии 550", – уточнили в ведомстве.
Изменения в ведомстве объяснили тем, что в Подмосковье зарегистрированы более 3,5 миллиона автомобилей. Ежегодно там проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационные данные машин.
Помимо кода 790, в Московской области сейчас используются 50, 90, 150, 190 и 750.
Ранее в МВД РФ предложили лишать водительских прав за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Лишать прав за использование устройств в ведомстве предложили на срок от одного до полутора лет с конфискацией приборов.
В ГД предложили изменить правила регистрации автомобилей
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