В ГД внесли проект об увеличении штрафов за отказ водителей останавливаться

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому будут увеличены штрафы за отказ водителей останавливаться по требованию сотрудников контролирующих органов и за нарушение правил перевозки грузов. Об этом следует из электронной базы ГД.

В пояснительной записке указано, что размер штрафа для водителя за отказ останавливать транспорт с 500 до 800 рублей увеличится с 7 до 10 тысяч рублей, также за повторное нарушение на срок до полугода могут лишить водительских прав.

Также там говорится, что в последнее время автомобилисты стали чаще игнорировать требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспорта, в связи с чем предлагается увеличить административную ответственность.

"Штрафы за предусмотренные частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ нарушения, ввиду их незначительного размера… несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором", – следует из пояснительной записки.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить штраф на нарушение правил перевозки грузов с 500 рублей до 100 тысяч рублей, а также установить, что отказ автомобилиста от прохождения весового и габаритного контроля транспорта повлечет за собой штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение права управлять транспортом на срок до полугода для водителя, а для собственника машины – штраф в размере 100 тысяч рублей.

Уточняется, что законопроект разработан, чтобы повысить безопасность дорожного движения и обеспечить сохранность российских дорог за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований должностных лиц об остановке транспорта, а также нарушением правил перевозки грузов.

Ранее директор ФССП России Дмитрий Аристов заявил, что штрафы по линии ГИБДД для водителей со всей страны будут взыскиваться и проходить через один отдел судебных приставов при помощи автоматизированных программ.

По его словам, по новой модели взыскания машина сама, в автоматическом режиме, возбуждает исполнительное производство, рассылает запросы, формирует платежный документ и после подписи направляет в банки. Также система позволяет выносить постановления об окончании производства в случае уплаты всего долга, рассказал эксперт.

Сейчас эта функция готова лишь на треть, но в этом году планируется доделать и остальную цепочку, указал Аристов.

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