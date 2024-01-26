Более 300 человек погибли в ДТП на дорогах Москвы в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В авариях на столичных дорогах в 2023 году погибли 304 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Еще 8 090 человек получили в результате ДТП ранения и травмы.

"Преобладающими видами дорожных аварий, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов", – говорится в сообщении.

Травмы чаще всего получали в результате нарушений, связанных с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствием скорости конкретным дорожным условиям.

В связи с полученными данными столичное управление ГИБДД призвало водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также беречь себя и окружающих.

До этого автомобилистов предупредили, что за использование устройств скрывающих номера машин, им могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить прав на 1–3 месяца. Оштрафовать за такое правонарушение могут даже в случае, если оно установлено в авто, но не используется.



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