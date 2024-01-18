Административные дела завели на уральца, катавшего сына на привязанном к машине снегокате

Фото: телеграм-канал SHOT

Отец, который катал сына по улицам Свердловской области на снегокате, привязанном к внедорожнику, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, в отношении мужчины завели административное дело по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей"). Кроме того, на него составили определение о возбуждении административного дела по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством со стеклами").

При этом инспектор по делам несовершеннолетних ведомства составил на мужчину еще и административный материал по статье 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), по которому отцу может грозить штраф на сумму от 100 до 500 рублей.

В МВД также уточнили, что 59-летний отец ребенка сам пришел в отделение правоохранительных органов для дачи показаний. По информации ведомства, он уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Воронеже мужчина на прицепленном в машине снегокате разогнался на автомобильной трассе до 100 километров в час. По факту инцидента полиция начала проверку.



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