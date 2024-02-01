ГД одобрила в первом чтении проект о штрафах за высадку из транспорта инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме утвердили в первом чтении инициативу о введении штрафов до 30 тысяч рублей за высадку из транспорта инвалидов первой группы.

Для этого потребуется внести некоторые изменения в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В настоящее время законом предусмотрен штраф за высадку несовершеннолетних в размере пяти тысяч рублей для водителей, от 20 до 30 тысяч рублей – для должностных лиц. Теперь инициативу хотят распространить на инвалидов первой группы.

Законопроект прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами", – приводит ТАСС его слова.

Парламентарии от ЛДПР внесли проект в Госдуму в ноябре. Согласно документу, штраф должен назначаться за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего и инвалида I группы, не подтвердивших оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.

Правительство РФ поддержало инициативу, однако призвало доработать документ. В кабмине указали на неясность механизма реализации нормы в ситуации принудительной высадки инвалида I группы, при отсутствии у него документов, подтверждающих инвалидность, и невозможности визуально определить группу инвалидности человека.