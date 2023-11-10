В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов для водителей общественного транспорта за высадку детей до 16 лет и инвалидов I группы за неоплату проезда, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего и инвалида I группы, не подтвердивших оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей.

Правительство РФ поддержало инициативу, однако призвало доработать документ. В кабмине указали на неясность механизма реализации нормы в ситуации принудительной высадки инвалида I группы, при отсутствии у него документов, подтверждающих инвалидность, и невозможности визуально определить группу инвалидности человека.

В январе в Красноярке кондуктор высадила из автобуса 11-летнего мальчика, не оплатившего проезд. Ребенок был вынужден идти домой пешком в 20-градусный мороз.

Похожий случай произошел в конце ноября прошлого года в Новосибирской области. Водитель маршрутки высадил из транспорта 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. По данным следствия, мальчика высадили в незнакомом ему месте, до дома он добирался своим ходом. Правоохранители организовали доследственную проверку.

Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко. Она напомнила, что с 2021 года существует закон, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без родителей. Омбудсмен утверждала, что специалисты по правам ребенка на регулярной основе рассказывают об этом водителям.