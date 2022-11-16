Директор школы в Новосибирске заявила о множестве проверок после гибели второклассницы

Фото: nsk.sledcom.ru

Директор новосибирской школы № 197 Татьяна Смердина заявила о большом количестве проверок в связи с гибелью ученицы второго класса. Об этом сообщает телеканал "360".

Происшествие директор образовательного учреждения комментировать отказалась. По ее словам, в настоящее время идут следственные мероприятия.

"Школу посетила беда, комментарии пока не даем. Как только все будет ясно, мы, наверное, скажем. Нас тут кто только не проверяет", – заключила Смердина.

Трагедия произошла 15 ноября. В бассейне школы № 197 во время урока физкультуры второклассница оказалась в воде без сознания. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось.

По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура региона.



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