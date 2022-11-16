Фото: nsk.sledcom.ru

Потерявшая сознание в бассейне школьница из Новосибирска умерла в больнице, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 15 ноября. В бассейне школы № 197 во время урока физкультуры второклассница оказалась в воде без сознания. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту смерти девочки было возбуждено дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России. Следователям предстоит установить все причины и обстоятельства случившейся трагедии. Ход и результаты расследования взяла на контроль региональная прокуратура.

Ранее футбольные ворота насмерть придавили школьницу в подмосковном Пушкине. ЧП случилось в деревне Алешино на детской площадке. Девочка от полученных травм умерла в машине скорой помощи. Уголовное дело было возбуждено по факту халатности, повлекшей гибель ребенка.



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