В РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей в возрасте до 14 лет на общественном транспорте. Соответствующий законопроект замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил на заключение кабмина РФ, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральные законы "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", а также "Устав железнодорожного транспорта РФ". В настоящее время бесплатный проезд на городском наземном транспорте разрешен детям не старше 7 лет.

По словам Леонова, зачастую ребята до 14 лет вынуждены без взрослых преодолевать пешком большие расстояния, например, до школы, секций или кружков. Происходит это в том числе в темное время суток, указал парламентарий.

"Государство обязано сделать все, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых. Неважно, где находится ребенок: по пути в школу, в спортивную секцию или в танцевальный кружок", – поделился Леонов.

Вместе с тем он добавил, что бесплатный проезд следует распространить и на пригородный железнодорожный транспорт. Такое предложение депутат объяснил не только экономией средств семьи, но безопасностью для детей.

Ранее ЛДПР выступила с идеей бесплатно провозить детей из многодетных семей на отдых и обратно. Как уточнил председатель партии Леонид Слуцкий, чтобы у таких семей было больше возможностей для отдыха, фракция выдвинула предложение о введении бесплатного проезда детей до 17 лет включительно по России.

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