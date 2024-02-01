Взыскание штрафов ГИБДД будет проходить через один отдел приставов автоматически – ФССП

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Штрафы по линии ГИБДД для водителей со всей РФ будут взыскиваться и проходить через один отдел судебных приставов при помощи автоматизированных программ. Об этом заявил директор ФССП России Дмитрий Аристов, пишет ТАСС.

На данный момент весь объем постановлений ГИБДД получает центральный аппарат, который затем направляет их на исполнение в территориальные органы ФССП.

"Это имело смысл, когда у нас не было полного взаимодействия с кредитными организациями. Сейчас уже более 300 кредитных организаций ведут с нами взаимодействие, и теперь нам нет никакого смысла рассылать эти штрафы на территории", – объяснил Аристов.

По его словам, за прошлый год выписали 22 миллиона таких постановлений – это почти треть от всех исполнительных производств. Также глава ведомства поделился деталями создания отдела централизованного электронного исполнения штрафов в Главном межрегиональном управлении службы.

Отдел начал работу в пилотном режиме в 2023 году. Благодаря работе отдела все штрафы в электронном виде будут поступать именно сюда. Далее специалисты рассылают запросы о счетах в банке, а при наличии на них средств будут их взыскивать, сказал он.

"Если общая эффективность взыскания штрафов ГИБДД в год составляет около 50%, а за два года – 75%, то только за год этот отдел выдал нам эффективность 84%", – указал Аристов, объявив об исполнении 18 000 постановлений о штрафах по линии ГИБДД.

Более низкие показатели у территориальных отделов службы он объяснил загруженностью коллег другими видами исполнительных производств, из-за чего на все не хватает времени. Но с прошлого года, сказал глава службы, появилась возможность проводить ряд операций без участия должностных лиц.

По новой модели взыскания машина сама, в автоматическом режиме, возбуждает исполнительное производство, рассылает запросы, формирует платежный документ и после подписи направляет в банки. Также система позволяет выносить постановления об окончании производства в случае уплаты всего долга. На данный момент эта функция готова лишь на треть, но в 2024 году планируется доделать и остальную цепочку, указал Аристов.

Ранее столичный Дептранс заявил о свыше 102 тысяч выявленных дорожными камерами автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. Сейчас к этому виду нарушений относится 51% от всех случаев фиксации камерами.

В МВД РФ, в свою очередь, предложили лишать автомобилистов водительских прав за использование устройств, которые скрывают автомобильные номера. Если меры примут, то нарушителей смогут лишать прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией приборов.

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