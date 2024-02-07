"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности

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"АвтоВАЗ" приступил к выпуску автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после перехода на альтернативного поставщика. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Таким образом, все машины Lada Vesta, которые произведут на "АвтоВАЗе" с 7 февраля, будут оснащены двумя подушками безопасности. При этом до конца февраля компания встроит эту же функцию для водителя на модель Granta, а для пассажира на переднем кресле – в марте.

"Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за 3 месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки", – заявил глава компании Максим Соколов.

Кроме того, он уточнил, что в марте будет запущено создание модели Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 Evo и автоматической трансмиссией, а в третьем квартале этого года намечено возвращение на Vesta системы ESP.

В "АвтоВАЗе" напомнили, что сбои с поставками подушек безопасности произошли еще в середине осени 2023 года, когда поставщик не стал отгружать продукцию из-за санкций. Однако у компании был необходимый запас компонентов, что позволило не прекращать производство до конца 2023 года.

"Для сохранения ритмичности производства, занятости персонала и загрузки поставщиков компонентов "АвтоВАЗ" в конце 2023 и начале 2024 года выпустил ограниченную партию более доступных Vesta и Granta", – заключил Соколов, добавив, что эти машины полностью соответствуют регламентам по безопасности.

17 января "АвтоВАЗ" направил заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Они представлены в одном стиле – в виде буквы X, находящейся в овале. Один вариант сделан в цвете, другой – в черно-белой версии.

До этого "АвтоВАЗ" заявил о планах поставить в 2024 году более 100 тысяч машин Lada по госзаказу. Как уточнил президент компании, уровень продаж машин компании в России вырос почти в 2 раза.



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