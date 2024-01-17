"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака в виде буквы X

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Бывший завод Nissan "Автозавод Санкт-Петербург", который был перезапущен компанией "АвтоВАЗ" в прошлом году, подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно базе данных, два варианта изображены в одном стиле – в виде буквы X, размещенной в овале. Один вариант выполнен в цвете, другой – в черно-белом формате.

Из заявки следует, что под новой эмблемой завод планирует выпускать транспортные средства, автономные автомобили, электрические автомобили, машины на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары. Кроме того, производитель сможет выпускать игрушки, макеты и игрушечные модели.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил о планах поставить в 2024 году свыше 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу. Как уточнил президент компании Максим Соколов, уровень продаж машин компании в России вырос почти в 2 раза.

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