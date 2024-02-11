Более 36 тысяч машин зарегистрировали в центре госуслуг района Красносельский за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Свыше 36 тысяч машин зарегистрировали в центре госуслуг столичного района Красносельский за последние два года.

На сайте мэра Москвы уточнили, что центр госуслуг в Красносельском является единственным районным офисом, где обратиться за услугой можно к инспектору Госавтоинспекции. До этого получить ее можно было лишь во флагманских центрах.

Площадки для осмотра авто находятся рядом с офисом. При этом они не имеют ограничений по высоте, благодаря чему владельцы крупногабаритного транспорта тоже смогут зарегистрировать в этом центре свой автомобиль.

На данный момент только в девяти офисах "Мои документы" сотрудники Госавтоинспекции занимаются регистрацией транспортных средств, снимают их с учета, а также вносят изменения в данные. Такая возможность стала доступной еще с 2018 года: сперва во флагманских офисах, а в 2022 году и в центре района Красносельский.

За весь период работы в офисе "Мои документы" зарегистрировали уже более 868 тысяч транспортных средств.

Услуга доступа только по предварительной записи на портале mos.ru или госуслугах. После приехать в офис можно по графику: ежедневно с 08:00 до 20:00 в районный центр, а с 10:00 до 22:00 – во флагманский.

Ранее москвичи получили 1,2 миллиона водительских удостоверений и более 865 тысяч раз поставили авто на учет в центрах "Мои документы". Услуга по оформлению или замене прав приобрела большую популярность. Так, за ее получением уже обратились более 970 тысяч горожан.

Во флагманских офисах "Мои документы" можно получить права в день обращения. Этой услугой воспользовались примерно 224 тысячи раз. В данном случае необходимо предварительно записаться на портале mos.ru либо сайте госуслуг.



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