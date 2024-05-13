Певец Макаревич во время пранка Вована и Лексуса согласился выступить в Киеве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певцу Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) от имени украинского президента Владимира Зеленского. В ходе пранка музыкант заявил, что хочет выступить в Киеве в первый день победы Украины и, возможно, в будущем поможет ВСУ. Видео с подобными заявлениями Макаревича блогеры опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

Во время разговора Макаревич отметил, что для большинства украинцев он является артистом из РФ, который поет на русском языке. И если это вызовет у них негатив, он это поймет. Он пообещал дать в Киеве "бешеный концерт", если его позовут.

После этого Вован и Лексус спросили в певца, готов ли тот помогать ВСУ. На это Макаревич ответил, что уже оказывал помощь пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и украинской армии.

Музыкант пожелал Украине победы и добавил, что в России почти не осталось думающих людей, поэтому туда возвращаться он не собирается.

"Я себя чувствую дома в Израиле", – сказал он.

Более того, в ходе разговора с пранкерами Макаревич указал, что в 2010 году он разделял политику Дмитрия Медведева, который на тот момент являлся президентом РФ. По словам певца, его позиция совпадала с позицией Медведева.

Ранее Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Макаревича на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Суд признал его виновным в распространении материалов без указания на то, что они созданы или касаются деятельности иностранного агента.