В СПЧ заявили, что сбежавшие звезды шоу-бизнеса совсем выжили из ума

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Ряд сбежавших артистов шоу-бизнеса, как, например, Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), Алла Пугачева и другие, выжили из ума, пытаясь доказать что-то своим новым хозяевам. Такое заявление озвучил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что таким образом они пытаются вернуться к той жизни, которой у них уже никогда не будет.

"Они такие всегда были. Они всегда привыкли обслуживать и изображать то, что им интересно. Такое даже не сожаление, но брезгливое отношение к этому пути", – сказал Кабанов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, артистку сейчас проверяют, а дальше все останется на усмотрение контролирующих органов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лидера музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) забыть русский язык после его комментария по поводу теракта в "Крокусе".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека.

ФСБ задержала 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого.

Также следователи установили девять человек, которых задержали в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).