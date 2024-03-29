Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" пошлым занятием

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Лидер музыкальной группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) осудил публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

В частности, музыкант назвал "публичное вырывание собственных волос" в Сети "пошлейшим занятием".

"Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо", – цитирует РИА Новости.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 382 – пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключили под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта стало известно, что по данному делу на территории Таджикистана были задержаны еще 9 человек. Их подозревают в связях с террористами, а также запрещенными в РФ организациями.