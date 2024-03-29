Следственные действия по делу о теракте в "Крокусе" провели в квартире в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире в Путилкове, которую террористы снимали перед нападением на "Крокус Сити Холл", прошли следственные мероприятия по делу о теракте в концертном зале, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что туда были доставлены двое обвиняемых. К многоквартирному дому в Путилкове подъехали несколько полицейских машин, а также фургон Следственного комитета РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).