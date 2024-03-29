Лавров заявил, что Россия не может исключать причастности Киева к теракту в "Крокусе"

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Москва не может исключать Украину в рассуждениях о том, кому может быть выгоден теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

"Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему", – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что с точки зрения здравой логики, Москва не может исключать Украину из подозреваемых. Он также заявил, что окончательные выводы будут сделаны только после того, как будет завершено расследование, однако исключать очевидные версии просто нельзя.

"Тем более, что те люди, кто исполнял террористические акты, бежали на Украину, когда их задержали", – заметил министр.

Он также рассказал, что Интерпол раньше никогда не предлагал расследовать резонансное преступление, ни в случае с "Северными потоками", ни с терактами на территории России в начале 2000-х годов. Однако сейчас, спустя несколько часов после того, как США и ЕС заявили, что Украина непричастна к теракту в "Крокусе", Интерпол предложил свои услуги.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Согласно последним данным погибли 143 человека, а пострадали 360.

Спецслужбы совместно с полицией задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей теракта.

Следователи подтвердили связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. Следствие нашло подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.