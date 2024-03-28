Кирби назвал российских чиновников продавцами навоза из-за заявлений о теракте

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik

Представитель Белого дома Джон Кирби допустил хамские выражения в адрес российских чиновников, допускающих украинский след в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби в очередной раз заявил, что полную ответственность за теракт в "Крокусе" несет ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Он также сказал, что США продолжат предупреждать другие страны о террористической угрозе, вне зависимости от того, какие с ними у Вашингтона отношения.

При этом представитель Белого дома нахамил российским чиновникам, и сравнил их с продавцами навоза.

"Мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", – заявил он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Согласно последним данным погибли 143 человека, а пострадали 360.

Спецслужбы совместно с полицией задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей нападения.

Следователи подтвердили связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. Следствие нашло подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.